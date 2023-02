Wendemanöver in Chur geht schief

An der Reichsgasse in Chur kam es am Montagnachmittag zu einem Selbstunfall. Eine 71-jährige Autofahrerin wollte auf dem Karlihofplatz wenden, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Die Frau habe aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren, ein parkiertes Auto touchiert und sei in eine Mauer geprallt.

Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand. Ein Auto musste abgeschleppt werden. (red)