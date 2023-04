Übermüdete Autofahrerin verursacht Selbstunfall

Gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen war eine 57-Autofahrerin aus Deutschland unterwegs auf der Autostrasse A 13 in Richtung Süden. Sie hatte laut der Kantonspolizei Graubünden bereits mehrere Fahrstunden hinter sich und war übermüdet. Bei Hinterrhein kollidierte sie mehrfach mit der Leitschranke. Die vordere Achse des Autos wurde so fest beschädigt, dass Teile auf die Gegenfahrbahn gelangten und ein entgegenkommendes Auto beschädigten.

Beide Lenker und die Hunde der Unfallverursacherin wurden durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen und der Strasseninfrastruktur. Laut der Kantonspolizei standen die Schadenwehr San Bernardino und ein Ambulanzteam des Spitals Thusis im Einsatz. Der genaue Umfallhergang wird von der Kantonspolizei ermittelt. (red)