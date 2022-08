Helikopter missglückt Landung im Engadin

Am Freitagvormittag war auf dem Gemeindegebiet von Bregaglia ein Grossaufgebot an Feuerwehrleuten und der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz. Wie es in einer Mitteilung heisst, missglückte kurz vor 11 Uhr die Landung eines privaten Helikopters in Maloja/Isola auf dem Weg von Samedan nach Frankreich. Der Helikopter des Typs EC 130 sei in Seitenlage aufgefunden worden.

Die drei Insassen konnten den Helikopter selbstständig verlassen und sich in Sicherheit begeben. Die Rettung Oberengadin sowie ein Rega-Helikopter brachte die drei Leichtverletzten ins Spital Samedan.

50 Feuerwehrleute im Einsatz

Da aus dem gekippten Helikopter Kerosin auslief, mussten rund 50 Mitglieder der Feuerwehren Bregaglia, Trais Lejs sowie der Ölwehr St. Moritz Sperren erstellen. Zudem überprüfte ein Spezialist des Amts für Natur und Umwelt die Umweltschutzmassnahmen vor Ort, wie es heisst.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust untersuche nun gemeinsam mit der Bundesanwaltschaft und der Kantonspolizei Graubünden den Unfall. (red)