Heftige Kollision zwischen Auto und Töff

Ein 57-jähriger Töfffahrer fuhr am Samstag, um 14.45 Uhr, aufwärts über die Pulvermühlestrasse in Richtung Stadtzentrum, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Zur gleichen Zeit sei eine 36-jährige Autofahrerin aus einem Parkfeld an der Pulvermühlestrasse gefahren. Wie es heisst, ist es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer heftigen Kollision gekommen. Der Töfffahrer musste mit unbestimmten Verletzungen durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt werden. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden. Der Töff musste abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand polizeilicher Abklärungen. Zur Betreuung der Unfallbeteiligten und der Angehörigen sei das Care Team Graubünden im Einsatz gewesen. Die Pulvermühlestrasse musste rund zwei Stunden beidseitig gesperrt werden. (red)