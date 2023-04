Auffahrunfall beim Isla-Bella-Tunnel fordert zwei Verletzte

Ein 50-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr von Reichenau kommend über die Südspur der Autostrasse A13 in Richtung Thusis. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, musste er sein Fahrzeug im Baustellenbereich der Rheinbrücke zwischen dem Plazzas- und dem Isla-Bella-Tunnel verkehrsbedingt abbremsen.

Dieses Manöver bemerkte der folgende 38-jährige Autofahrer zu spät und fuhr dem Lieferwagen auf. Durch die heftige Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführer und wurden mit je einem Rettungswagen der Rettung Mittelbünden sowie der Rettung Chur zu weiteren medizinischen Massnahmen ins Kantonsspital Graubünden transportiert, wie es weiter heisst.