Hanfplantage in Malix ausgehoben

Drei Personen haben in einem Einfamilienhaus in Malix über mehrere Monate eine Indoor-Hanfplantage betrieben. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte, wurden bei einer Hausdurchsuchung Anfang Juli Hanfpflanzen sowie rund ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Das Marihuana war teilweise für den Verkauf bestimmt und weist einen Marktwert von 6000 Franken auf.