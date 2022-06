Gleitschirmpilot verunfallt im Unterengadin tödlich

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen startete der 75-jährige Gleitschirmpilot mit Kollegen in Österreich. Später teilte sich die Gruppe während des Streckenfluges im Gebiet Unterengadin auf. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, flog der erwähnte Gleitschirmpilot mit einem zweiten Piloten im Bereich des Muttler auf dem Gemeindegebiet von Valsot hoch über Tschlin.