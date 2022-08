Gestohlene Tresore landen im Silvaplanersee

Seit Sonntag sind in Graubünden gleich mehrere Einbruchdiebstähle verübt worden. So brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Silvaplana in mehrere Gewerbeobjekte ein. Sie erbeuteten über 10'000 Franken und entwendeten unter anderem vier Tresore, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Tresore wurden am Donnerstag am oder im Silvaplanersee gefunden.

Bereits in der Nacht auf Montag kam es in Müstair ebenfalls zu mehreren Einbrüchen. Auch hier waren vier Gewerbeliegenschaften das Ziel der unbekannten Täterschaft. Sie stahl insbesondere Bargeld und in einem Fall ebenfalls einen Tresor. Der Deliktsbetrag sowie der Sachschaden belaufen sich auch hier auf jeweils über 10’000 Franken, wie es heisst.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer Feststellungen zu den Einbruchdiebstählen in Müstair respektive in Silvaplana oder zu verdächtigen Personen machen kann, soll sich beim Kriminalstützpunkt Engiadina in Samedan unter der Nummer 081 257 76 80 oder via Notrufnummer 117 melden.

