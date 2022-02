Gefährliche Überholmanöver: Polizei stoppt Autofahrer

Auf der Schanfiggerstrasse von Arosa nach Chur hat ein Autofahrer am Samstag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr mehrere gefährliche Überholmanöver gemacht, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. In Chur wurde er schliesslich von der Polizei angehalten, die nun nach Zeugen sucht.

Wie es heisst, war der Autofahrer mit einem schwarzen Audi A8L mit Aargauer Kontrollschilder unterwegs. Eines der gefährlichen Überholmanöver geschah unterhalb Langwies, wo ein weisser Kleinwagen, der in Richtung Arosa unterwegs war, auf einen Ausstellplatz ausweichen musste.

Ausserdem wird der Fahrer eines weissen VW-Bus gesucht, der bei einem weiteren Überholmanöver stark abbremsen musste. Auch weitere Personen, die Angaben zur Fahrweise des Audifahrers machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei unter der Nummer 081 257 75 80 oder 117 melden. (so)