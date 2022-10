Fussgängerin wird von Auto angefahren

Ein 47-jähriger Mann wollte am Mittwoch kurz vor 9.45 Uhr in Ftan mit seinem Auto retour aus einem Parkplatz fahren. Dabei übersah er eine Fussgängerin, die hinter dem Auto vorbeiging, und fuhr diese an. Durch die Kollision stürzte die 87-jährige Frau und erlitt Prellungen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein Ambulanzteam der Rettung Unterengadin brachte sie zur Kontrolle sowie zu weiteren medizinischen Massnahmen ins Spital nach Scuol. Wie es zu diesem Unfall gekommen ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden nun ab. (red)