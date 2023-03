Chur 97 wird spät bestraft

Chur 97 glückte der Wiederbeginn in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft an diesem Samstag zu Hause gegen die Reserven des FC Wil bloss halbwegs. Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit vergab die von Aleksandar Zarkovic trainierte Heimelf den fast schon eingefahrenen Sieg. So blieb nach dem 2:2 am Ende bloss ein Punkt und ein zwiespältiges Fazit. Nach einem Platzverweis des Gegners in der zweiten Halbzeit in numerischer Überzahl agierend, liessen die in der Schlussphase plötzlich unsortiert wirkenden Churer dem aufrückenden Wiler Defensivspieler Donart Asani zu viel Raum und Zeit. Der bedankte sich mit einem Sonntagsschuss zum späten Ausgleich. «Keine Frage, in dieser Phase haben wir uns alles andere als klug verhalten. Daraus gilt es zu lernen und für die nahe Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen», analysierte Zarkovic.

Rhiner trifft früh

Es war der Schlusspunkt einer Partie, in der Chur 97 bis in die Nachpielzeit wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Früh war die Mannschaft durch einen Kopfball von Ulrich Rhiner in Anschluss an einen Eckball in Führung gegangen. Danach passierte zunächst wenig im Spiel – ehe Wil in der 30. Spielminute durch einen Sololauf des aus der eigenen Platzhälfte gestarteten Mittelstürmers Aristotelis Skortidis zum Ausgleich kam. Dabei verdiente sich die Churer Hintermannschaft ein erstes Mal keine guten Stilnoten. «Die Abstimmung in der Restverteidigung klappte nicht wunschgemäss», sagte Zarkovic.

In der zweiten Halbzeit legte Chur dann einen Gang höher ein. Mit neuen Kräften wurde der Gegner zusehens in dessen Platzhälfte zurückgedrängt. Der verdiente Lohn war der sehenswerte Volltreffer mittels Volleyschuss von der Strafraumgrenze von Filip Radojicic zum 2:1. Alles deutete nun auf einen Churer Sieg hin – bis zum finalen, erfolgreichen Aufbäumens des Gegners.

Durch die Punkteteilung verharrt Chur 97 in der Tabelle im sehr dicht besiedelten Mittelfeld. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag auswärts der FC Thalwil.

Chur 97 – Wil II 2:2 (1:1)

Obere Au, Kunststoffrasenplatz. – 100 Zuschauer.

Tore: 3. Rhiner 1:0. 30. Skortidis 1:1. 77. Radojicic 2:1. 91. Asani 2:2.

Chur 97: Zuvic; Alessio Schmid, Sele Tomic; Mogus, Hobi, Radojicic, Coric; Rhiner; Yogarajah, Stolz. – Eingewechselt: Romer, Caluori, Kalberer, Barroso, Stöber.

Wil II: Pali; Salihi, Gashi, Krasniqi, Fetahu; Mehmeti, De Souza; Egger, Hagmann, Biddau; Skortidis.

Bemerkung: Chur 97 ohne Baturina, Gjorgjievski, Quinto, Sabljic und Tino (alle verletzt).