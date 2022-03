Fünf Verletzte bei Frontalkollision

Im Wegerhaus-Tunnel bei Zillis sei am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr eine 75-Jährige Lenkerin aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Sie sei in Richtung Thusis auf der Autostrasse N13 unterwegs gewesen, als sie mit einem entgegenkommenden Personenwagen seitlich kollidierte. Daraufhin kam es zu einer zweiten heftigen Frontalkollision mit einem weiteren Fahrzeug, das korrekt auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, teilt die Kantonspolizei mit. An sämtlichen Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.