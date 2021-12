Fünf Unfälle innert zwei Stunden wegen eisigen Strassen

Ein Lieferwagen ist am Dienstagmorgen über die Arosastrasse in Richtung Chur gefahren. Zeitgleich fuhr ein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Höhe der Kanzel kam der talwärts fahrende Lieferwagen ins Rutschen und kollidierte zuerst seitlich mit dem entgegenkommenden Auto und im Anschluss mit der bergseitigen Felswand. Wie die Stadtpolizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden und der Autofahrer verletzte sich leicht.