Nicht angegurtet: Alkoholisierter Autofahrer verletzt sich in Ilanz schwer am Gesicht

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ist ein 58-jähriger Autofahrer am Donnerstag um 21.45 Uhr frontal mit einer Gartenmauer zusammengestossen. Nicht angegurtet sei er mit dem Kopf in die Frontscheibe geprallt und habe sich schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Der durchgeführte Atemlufttest war positiv und die Kantonspolizei Graubünden nahm dem Mann den Führerausweis auf der Stelle ab. Von einem Ambulanzteam wurde der Verletzte medizinisch versorgt und ins Spital Ilanz überführt, so die Polizei. (red)