Alvaschein: Mehrere Schnellfahrer verzeigt

In Alvaschein, Höhe Frasteals, führte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag auf der Nationalstrasse N29 während mehreren Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle durch. An der Messstelle gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 35 Geschwindigkeitswiderhandlugen festgestellt, welche zur Anzeige gebrachten werden. 12 Davon müssen mit der Abnahme des Führerausweises rechnen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Kurz nach 16.15 Uhr wurde ein 33-jähriger portugiesischer Autofahrer mit 145 km/h netto gemessen. Der Fahrer konnte in Silvaplana angehalten und zur Anzeige gebracht werden.

Raser ausserorts ab 60 km/h Überschreitung

Als Raser gilt, wer im konkreten Fall die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 und mehr km/h überschreitet. An besagter Örtlichkeit gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h. Dem in der Schweiz wohnhaften Portugiesen wurde der Führerausweis durch die Kantonspolizei Graubünden an Ort und Stelle abgenommen. (red)