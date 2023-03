Frontalkollision in Medel fordert zwei Leichtverletzte

Am Samstagmittag kurz vor 11 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer zusammen mit einem 31-jährigen Mitfahrerin mit seinem Auto auf der Lukmanierstrasse in Medel von Disentis-Mustér kommend in Richtung Lukmanierpasshöhem wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Gleichzeitig fuhr eine 54-jährige Autofahrerin zusammen mit ihrer 52-jährigen Beifahrerin mit ihrem Auto von der Passhöhe kommend talwärts in Richtung Disentis-Mustér. In einer Rechtskurve, Höhe Platta, geriet die talwärts fahrende 54-Jährige aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Nach den ersten notfallmedizinischen Versorgungen vor Ort, wurden beide Leichtverletzten des talwärts fahrenden Fahrzeuges mit dem Rettungsdienst Surselva ins Spital nach Ilanz überführt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben. (red)