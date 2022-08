Frontalkollision fordert drei Verletzte

Ein Mann und eine Beifahrerin sind am Freitag kurz nach 7 Uhr mit dem Auto von Norden über die A13 in Richtung Tessin gefahren. Dabei kam der 55-Jährige in Medels auf der nicht richtungsgetrennten Autostrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Auto einer 56-Jährigen. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden mit.

Durch die heftige Kollision wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt und zum Teil eingeklemmt. Für die Bergung stand die Strassenrettung der Feuerwehr Andeer mit zwei Fahrzeugequipen im Einsatz. Die beiden schwer verletzten Frauen mussten mit je einem Rettungshelikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden, heisst es in der Mitteilung.

Der mittelschwer verletzte Mann wurde mit einem Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden ins Spital nach Thusis gebracht. Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden reinigten die Fahrbahn und nahmen provisorische Reparaturen an der Strasseninfrastruktur vor.