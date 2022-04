Frau im San Bernardinotunnel mittelschwer verletzt

Der 74-jährige Autolenker ist am Samstag um 12.20 Uhr auf der A13 im San Bernardinotunnel in Richtung Süden unterwegs gewesen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte, geriet das Autor einen halben Kilometer vor dem Südportal auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Bordstein. Danach fuhr das Auto über beide Fahrspuren nach rechts, kollidierte dort wiederum mit dem Bordstein und danach nochmals nach links, wo es mit heftig mit der Tunnelwand kollidierte.

Der Fahrzeuglenker sowie seine 70-jährige Mitfahrerin mussten von der Stützpunktfeuerwehr San Bernardino mit Brechwerkzeug aus dem Auto befreit werden.