Frau bei Brand verletzt

Am Sonntag kurz vor 16.45 Uhr ist bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung eingegangen, dass es in einer der oberen Wohnungen eines Hauses in Disentis brenne. Wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt, konnten ein Mann und eine Frau die Wohnung verlassen und ins Freie gelangen.

19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sursassiala löschten den Brand im zweitobersten Stock des fünfgeschossigen Hauses.

Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und zu weiteren medizinischen Abklärungen mit einer Ambulanz des Rettungsdienstes Surselva ins Spital nach Ilanz transportiert.