Forstarbeiter wird von Wurzelstock eingeklemmt

Forstarbeiter waren am Mittwochmorgen im Gebiet Podestatenalp in Davos dabei, Sturmholz aufzuarbeiten. Kurz nach 11.15 Uhr sägte ein 51-jähriger Arbeiter an einem Wurzelstock, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der Wurzelstock löste sich ganz aus der Erde, fiel talwärts auf den Mann und klemmte ihn ein.

Seinen Arbeitskollegen gelang es mit der Unterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr Davos, ihren Kollegen zu befreien. Laut Mitteilung versorgte eine Rega-Crew den Verletzten und barg ihn mit einer Winde aus dem unwegsamen Gelände. Der 51-Jährige habe sich mittelschwer an den Beinen verletzt und sei ins Kantonsspital nach St. Gallen geflogen worden. (red)