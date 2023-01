Holzlagerplatz in Chapella fängt Feuer

Kurz vor 19.45 Uhr am Dienstagabend ging in der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein Notruf ein. Der Anrufer teilte der Polizei mit, dass auf einem Campingplatz in Chapella ein überdeckter Holzlagerplatz brenne. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Plaiv fanden den Platz in Vollbrand vor. Auch angrenzende Bäume fingen bereits Feuer, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Knapp eine Stunde dauerte es, bis die 24 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle bringen konnten. Beim Brand entstand am gedeckten Holzlagerplatz sowie an darin deponierten Holzbearbeitungsmaschinen ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)