Fischer stirbt wegen Stromschlag

Ein 55-jähriger Vater war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Sohn zum Fischen am Bach Val Pednal in Li Curt aufgebrochen. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Die beiden wollten in entgegengesetzter Richtung fischen. Gegen acht Uhr, als sie im Gebiet Clev zusammentrafen, habe der Sohn seinen Vater liegend auf dem Boden gefunden. Der Sohn leistete sofort Erste Hilfe und Angehörige alarmierten die Rega, heisst es weiter.

Trotz Reanimationsmassnahmen sei der Vater noch vor Ort verstorben. Der Mann habe beim Auswerfen der Schnur mit der Rute oder dem Haken die Stromleitung getroffen und einen tödlichen Stromschlag erlitten. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den Unfallhergang. (red)