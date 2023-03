Marder verursacht Kurzschluss, der zu Brand und Stromausfällen führt

In Domat/Ems, in der Nähe der Ems-Chemie, waren am Mittwochabend hohe Flammen zu sehen. Wie ein Leserreporter mitteilte, hat es um etwa 20.15 Uhr zusätzlich einen Knall gegeben und die Stromversorgung war instabil, sodass die Lichter flackerten. Ein weiterer Leserreporter konnte den Brand vom Fenster aus beobachten. Um etwa 19 Uhr habe es bereits gebrannt.

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Mitteilung, dass es kurz nach 20 Uhr in den Dörfern Trimmis und Untervaz sowie bei der Ems-Chemie zu kurzzeitigen Stromausfällen gekommen sei. Gleichzeitig sei ein Brand auf dem Tuma Crest'Aulta in Domat/Ems gemeldet worden.

Es war wohl ein Marder

«Die ersten Erkenntnisse lassen darauf schliessen, dass ein Marder auf dem Hochspannungsmast einen Kurzschluss auslöste, was den Brand entfachte», so die Kantonspolizei. Der Netzbetreiber, das Elektrizitätswerk Zürich, kläre ab, ob die Stromausfälle in Trimmis und Untervaz im Zusammenhang mit diesem Kurzschluss stehen.

Löscharbeiten mit Hindernissen

Der Brandort war nicht mit Löschfahrzeugen erreichbar, wie es heisst. Deshalb haben die Betriebsfeuerwehr und die Feuerwehr Domat/Ems - Felsberg Schlauchleitungen zwischen dem Werksgelände sowie einem weiteren Abschnitt eingerichtet. Damit überbrückten sie eine Distanz von rund 300 Metern.

Der Brand hatte eine Fläche von rund 30 mal 30 Meter erfasst und konnte vor 21.30 Uhr gelöscht werden. Im Anschluss an die weiteren Arbeiten am Brandort wurde eine Brandwache gestellt, welche am Donnerstag vor 9 Uhr aufgelöst wurde. (red)