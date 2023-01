Maiensässhütte vollständig abgebrannt

In der Nacht auf Sonntag ist die Kantonspolizei Graubünden um 0.45 Uhr über einen brennende Hütte im Gebiet Salvaplauna Sut in der Gemeinde Sumvitg informiert worden. Um über den Bergweg zum Brandobjekt zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte zuerst die Bergstrasse von darüber liegenden Bäumen befreien. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die mit 19 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Sumitg-Trun beim Maiensäss eintrafen, stand dieses bereits in Vollbrand. Die beiden Personen in der Hütte konnten nach einem vergeblichen Löschversuch die Hütte selbständig verlassen. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen durch den Rettungsdienst Surselva ins Spital Ilanz gebracht.