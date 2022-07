Feuer zerstört Wohncontainer in Landquarter Asylunterkunft

Bei einem Brand in Landquart in der Nacht auf Sonntag ist ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach Mitternacht eine Meldung ein, dass ein Wohncontainer in Vollbrand stehe. Bereits vorgängig habe es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gegeben.

Container komplett ausgebrannt

Bei der Brandmeldung rückten die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr sofort aus. Sie brachten das Feuer rasch unter Kontrolle, wie es heisst. Die Räumlichkeiten seien jedoch komplett ausgebrannt und könnten nicht mehr genutzt werden. Verletzt wurde niemand.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei die genaue Brandursache ab. In diesem Zusammenhang sei ein 43-jähriger Mann festgenommen worden. (red)