Feuer zerstört Magazin in Landquart

Am Ostermontag ragten im Gewerbegebiet Obermühle in Landquart Flammen in den Himmel. Kurz vor Mitternacht habe die Kantonspolizei Graubünden eine Meldung über den Brand erhalten, schreibt sie in einer Mitteilung.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf ein Magazin in Vollbrand und konnten das Feuer löschen. Das Magazin sowie Geräte, Material, ein Gabelstapler und ein Motorroller wurden zerstört und zwei Lieferwagen leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken, wie es heisst. Die Kantonspolizei ermittelt nun die Brandursache. (red)