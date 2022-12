Brand in Ferienwohnung in La Punt Chamues-ch

Kurz nach Mitternacht am Sonntag wurde der Kantonspolizei Graubünden gemeldet, dass in einer Ferienwohnung in La Punt Chamues-ch ein Feuer ausser Kontrolle geraten sei. Flammen drangen aus einem geschlossenen Cheminée nach oben, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Feuerwehr Plaiv rückte mit 15 Einsatzkräften aus. Wie es weiter heisst, erstickten die Feuerwehrleute die Flammen mit einem Feuerlöschgerät und entfernten den Holzbalken mit schwerem Werkzeug. (red)