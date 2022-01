Falschfahrer verursacht Unfall im Kreisel

Ein 71-jähriger Autolenker ist am Sonntag kurz nach 14 Uhr von Landquart über die A13 in Richtung Süden gefahren. Bei der Ausfahrt Chur Süd verliess er die Autobahn und bog in falscher Fahrtrichtung in den Kreisel ein. Dies schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung.

Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem korrekt fahrenden Auto. Die 19-jährige Lenkerin und die 17-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Beide wurden mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden eingeliefert.