Näfels: Diese verrutschte Ladung hat für den Chauffeur ein Nachspiel

Ein Chauffeur eines tschechischen Sattelzuges wollte am Mittwochnachmittag acht Tonnen Gefahrgut an der Industriestrasse in Näfels abladen. Als er abladen wollte, stellte er fest, dass im Laderaum zwei Paletten mit Argon-Gasflaschen für Brandschutzanlagen gekippt waren. Die Flaschen wurden laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus nur noch von einer Seitenstrebe sowie der Lastwagenplane gehalten. Breitet sich Argon in geschlossenen Räumen aus, verdrängt es den Sauerstoff. Somit besteht die Gefahr, dass man erstickt.