Fahrunfähig auf Sattelmotorfahrzeug aufgefahren

Ein 33-jähriger portugiesischer Autofahrer fuhr am Freitag um 5.35 Uhr auf der Nordspur der Autobahn A13 von Chur in Richtung Landquart, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Nach dem Anschluss Zizers/Untervaz sei er auf der Normalspur mit einem vor ihm fahrenden Sattelmotorfahrzeug kollidiert. Nach Folgekollisionen mit der rechtsseitigen Leitplanke und der Mittelleitplanke sei das Auto zum Stillstand gekommen. Wie es heisst, prallte eine nachfolgende Autofahrerin in das zum Stillstand gekommenen Auto.