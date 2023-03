Zwei Unfälle am Samstag in Chur

Am Samstagnachmittag geriet ein Autofahrer auf der Umfahrung Süd in den Gegenverkehr, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Der 61-jährige Autofahrer war in Richtung Malix unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und heftig mit dem Auto eines 23-Jährigen kollidierte.

Die Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, wie es heisst. Personen wurden keine verletzt. Der Verkehr wurde eine Zeit lang einspurig geführt.

Selbstunfall und Fahrerflucht

Einige Zeit später, um circa 19.45 Uhr, kam es auch auf dem Plessurquai in Chur, Höhe Praximergasse, zu einem Unfall. Ein Autofahrer war in Richtung Obertorkreisel unterwegs. Das Auto geriet laut Mitteilung aus noch unbekannten Gründen über den rechten Strassenrand und prallte mit der rechten Front gegen den Randstein und eine tiefe Mauer. Der vordere rechte Pneu platzte.