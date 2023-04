Raser in Rona fährt ausserorts über 140 km/h

Das Auto eines 23-Jährigen wurde um 6.39 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Rona und Mulegns mit einer Geschwindigkeit von 144 km/h vom Messgerät gemessen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz habe es eine Nettogeschwindigkeit von 140 km/h ergeben. Die Kantonspolizei Graubünden hielt den Autofahrer an und bringt ihn bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige.

Raser auf Hauptstrassen ausserorts ab 60 km/h Überschreitung

Als Raser gilt, wer im konkreten Fall die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 und mehr km/h überschreitet. An besagter Örtlichkeit gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h. Dem in der Schweiz wohnhaften Kroaten wurde der Führerausweis durch die Kantonspolizei Graubünden an Ort und Stelle abgenommen. (red)