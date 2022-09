Fahrer unkonzentriert: Auto kommt von Strasse ab und überschlägt sich

Um 8 Uhr morgens am Freitag ist es in Medel zu einem Autounfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann fuhr von Disentis in Richtung Lukmanierpass als er bei Fuorns bei einer Baustelle über den rechten Strassenrand geriet. Er stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter über eine Wiese und eine Feldstrasse hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt.

Das Auto blieb auf der Seite liegen und der Mann konnte sich selbstständig befreien. Ein Ambulanzteam des Spitals Ilanz verarztete den Leichtverletzten vor Ort. Wie der 59-Jährige selbst angibt, kam er von der Strasse ab, weil er unkonzentriert gewesen war. (red)