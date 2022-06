Fahrer beim Entladen verletzt

Am Montagmorgen ist in Landquart ein Fahrer beim Entladen eines Sattelmotorfahrzeugs von einem zweihundert Kilogramm schweren Baumwollpaket getroffen worden. Der 33-jährige Litauer wurde an der Achsel getroffen und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte rückwärts auf den Asphalt. Dabei erlitt er mittelschwere Rückenverletzungen und musste ins Kantonsspital Graubünden in Chur eingeliefert werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt gemäss Mitteilung die genaue Ursache des Arbeitsunfalls ab. (red)