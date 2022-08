Fachpersonen begutachten das Unglücksgebiet

Nach dem Unglück in der Gemeinde Pfäfers vom Sonntagmittag, wir das Gelände seit Montagmorgen von Spezialistinnen und Spezialisten begutachtet und untersucht. Im Einsatz stehen Mitarbeitende des Kantonalen Forstamts, Höhenarbeiter und Mitarbeitende des Strassenkreisinspektorats. Ebenfalls vor Ort auf der alten Badstrasse ist die Kantonspolizei St. Gallen mit Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Die Kernaufgabe ist es, die Unfallstelle zu dokumentieren und allfällige Hinweise zur Unfallursache zu sichern. Aus welchen Gründen es zu dem Baumfall kam, ist Bestandteil von laufenden Abklärungen, schreibt die Polizei. Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass auch in den kommenden zwei Tagen Abklärungen und Forstarbeiten ausgeführt werden müssen. So wird auch ein Geologe seine Arbeit aufnehmen. Die Arbeiten im steilen Gelände können teilweise nur mit Kletterausrüstungen und in Seilschaften ausgeführt werden. Mit weiteren Informationen über die ausgeführten Arbeiten und deren Resultate kann gemäss der Mitteilung frühestens am Donnerstag gerechnet werden.