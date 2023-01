Die Churer Feuerwehr muss an Silvester mehrmals ausrücken

An Silvester sind bei der Stadtpolizei Chur Beschwerden wegen Abfeuern von Feuerwerkskörpern und Lärmklagen in den Wohnquartieren eingegangen. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Gemeldet worden seien unter anderem fehlgeleitete Feuerwerks- und Knallkörper. Die Stadtpolizei machte mehrere Personen betreffend Abfeuern von Feuerwerkskörpern auf die Sicherheitsvorschriften aufmerksam und verwies sie an einen anderen Ort.

Fünf Brände in einer Nacht

Fünf Mal rückte die Stadtpolizei zudem gemeinsam mit der Feuerwehr aus – zu Flur- und Waldbrand, Molokbrand, Baumbrand und Balkonbrand. Die Feuer konnten jeweils rasch gelöscht werden, es entstanden aber Sachschäden.

Ausserdem rückte die Stadtpolizei wegen Betrunkenen, Tätlichkeiten und Hilfeleistungen aus. (red)