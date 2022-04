Ende des Staus zu spät erkannt

Gegen 10 Uhr war ein 60-jähriger Autofahrer am Montag in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Vor der Ausfahrt Niederurnen wurde der Verkehr einspurig auf die Überholspur geleitet. Der 60-Jährige bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr staute und der Autofahrer vor ihm abbremsen musste, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Es kam zu einer Auffahrkollision, bei welcher sich der 55-jährige Lenker des vorderen Wagens Prellungen zuzog. Er wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Als Folge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen, wobei der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. (dje)