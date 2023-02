Zeugen gesucht: Frau auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Mittwochabend, kurz nach 20:00 Uhr, ist es auf der Masanserstrasse in Chur zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fussgängerin gekommen. Die 22-jährige Fussgängerin wollte bei der Bushaltestelle Heiligkreuz den Fussgängerstreifen überqueren, um in Richtung Heiligkreuzkirche zu gehen. Gleichzeitig fuhr ein weisser Kleinwagen, eventuell Opel, über die Masanserstrasse stadtauswärts, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte. Als sie sich mitten auf dem Fussgängerstreifen befand, kollidierte der Personenwagen frontal mit der Fussgängerin. Diese wurde zu Boden geschleudert, wobei sie sich diverse Blessuren zuzog.

Der unbekannte Autofahrer hielt an, öffnete kurz die Fahrertüre und fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Fussgängerin zu kümmern. Beim Lenker handelt es sich um einen circa 55-jährigen Mann mit einem kurzen weissen Bart und Brille. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt, wie es heisst.

Zeugenaufruf

Die Stadtpolizei Chur bittet den Fahrzeuglenker des weissen Kleinwagens sowie Personen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 081 254 53 00 zu melden. (red)