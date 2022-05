Eine spektakuläre Verfolgung endet an einem Felsbrocken

Am Samstagabend haben in Näfels die Sirenen geheult. Den Anfang machten zwei Streifenwagen der Polizei, die mit Blaulicht und Martinshorn von der Oberseestrasse her durch das Dorf in Richtung Hauptstrasse brausten. Kurz da­rauf war eine Ambulanz in der Gegenrichtung unterwegs, dann folgten mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Notarzt, und den Abschluss machte ein Helikopter der Rega. Dieser landete nördlich des Dorfes in der Nähe des Niederberges, wo ein Personenwagen augenscheinlich in hohem Tempo auf einem Feldweg in einen Felsbrocken gefahren war.