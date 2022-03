Eine Hektare Wald in Trin abgebrannt

Kurz nach 14 Uhr am Samstag erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung: Der Wald im Gebiet Ransun bei Trin brennt. Ein Aufgebot von insgesamt 58 Einsatzkräfte der Feuerwehr Trin, Flims und Ilanz seien sofort ausgerückt, teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Sie hätten ein Feuer mit der Fläche von cirka einer Hektare bekämpfen müssen. Als Unterstützung seien den Feuerwehrleuten zwei Löschhelikopter der Firma «Swiss Helicopter», diverse Landwirte sowie Mitarbeiter der Gemeinde Flims mit Druckfässern im Einsatz gewesen. Gemeinsam konnten sie laut der Kantonspolizei das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Ausbreitung des Waldbrandes konnte so verhindert werden.