Eine Frau bezahlt einen hohen Preis

Am Donnerstagnachmittag ist in Chur eine 76-jährige Frau von einem angeblichen Polizisten telefonisch kontaktiert worden. Dieser behauptete, dass die Tochter der Frau einen Verkehrsunfall hatte und nun ins Gefängnis müsse. Die Gefängnisstrafe könne nur durch Bezahlung eines hohen Geldbetrags verhindert werden. Die eingeschüchterte Frau übergab daraufhin 65'000 Franken in bar an einen unbekannten Mann in der Stadt.