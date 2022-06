Einbruchserie im Churer Rheintal aufgeklärt

Diebstählen vorbeugen

Um Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen vorzubeugen, ruft die Kantonspolizei Graubünden folgende Punkte in Erinnerung:



- Fahrzeuge abschliessen und so gegen die Verwendung durch Unbefugte sichern.

- Wertsachen, Computer, Mobiltelefone, Debitkarten etc. nicht sichtbar im Auto lassen.

- Um den polizeilichen Spurenschutz und die Ermittlungshandlungen aktiv zu unterstützen, ist bei Feststellung eines Diebstahls das Fahrzeug bis zur Kontaktaufnahme mit der Polizei unberührt zu lassen.