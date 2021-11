Einbruch in Flimser Wohnhaus: gestohlen wurde nichts

Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, wurde in Flims in ein sporadisch bewohntes Einfamilienhaus an der Via Plaids eingebrochen. Dies geschah im Zeitraum der letzten zwei Wochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Aufgefunden wurden laut der Kantonspolizei mehrere Getränkedosen, welche die Täterschaft liegengelassen hat. Teile des Mobiliars wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Sie sollen sich auf dem Polizeistützpunkt Flims unter 081 257 74 80 melden. (so)