Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht auf Samstag ist in ein Einfamilienhaus an der Ziegelbrückstrasse in Niederurnen eingebrochen worden. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft durch Einschlagen einer Fensterscheibe und eingreifendes Betätigen des Fenstergriffs gewaltsam Zutritt.

Ob Deliktsgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt, wie es weiter heisst.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl sind an die Kantonspolizei Glarus, Tel. 055 645 66 66, zu richten.

(red)