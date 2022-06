Einbrecher in Maienfeld auf frischer Tat ertappt

Der oberhalb eines Restaurants in Maienfeld wohnhafter Besitzer eines Restaurants wurde am Dienstag um 1.30 Uhr durch klirrende Geräusche aus dem Erdgeschoss aufgeweckt. Anschliessend stellte er Licht einer Taschenlampe fest und alarmierte die Kantonspolizei Graubünden. Die Polizeipatrouillen trafen in den Räumlichkeiten des Restaurants einen 41-jährigen algerischen Staatsangehörigen an, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Das zum Abtransport bereitgestellte Deliktsgut, es handelt sich um Spirituosen und Esswaren, beträgt rund 500 Franken.

Die Kantonspolizei Graubünden nahm den Mann vorläufig fest und ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, ob er für weitere Straftaten verantwortlich ist. Unter anderem wurde anfangs vergangener Woche in dieselbe Örtlichkeit eingebrochen, wobei Getränke und Lebensmittel entwendet wurden, wie es weiter heisst. (red)