Ein Verletzter nach Auffahrkollision bei Trimmis

Ein Autofahrer ist am Sonntag um 16.05 Uhr auf der auf der Nordspur der A13 in Richtung Landquart gefahren. Der 34-Jährige habe den stockenden Verkehr zu spät bemerkt und sei mit seinem Auto in das Heck eines anderen Autos geprallt. Laut der Kantonspolizei Graubünden zog er sich beim Zusammenprall leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Ambulanzteam der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden transportiert. Dort wurde er ambulant behandelt.

Die beiden total beschädigten Autos mussten abtransportiert werden. Da der Verkehrsfluss auf der Autobahn eingeschränkt war, entstanden Verkehrsbehinderungen in der Region, heisst es weiter. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Hergang der Auffahrkollision. (red)