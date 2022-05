Ein Auffahrtswochenende voller Ereignisse und Einsätze

Verkehrsmässig rückte die Stadtpolizei Chur über das Auffahrtswochenende an drei Verkehrsunfälle aus. Der erste Unfall ereignete sich am Mittwoch. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein Töfffahrer vom Kreisel Ringstrasse-Kasernenstrasse in Richtung Zentrum. Gleichzeitig überquerte eine Frau den Fussgängerstreifen mit ihrem E-Scooter. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilte, verletzte sich die Frau dabei leicht. Die Rettung Chur brachte sie anschliessend ins Kantonsspital Graubünden.

Am Donnerstag um 17.45 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall. Auf der Oberen Au fuhr ein Elektroskateboardfahrer einen 5-jährigen Jungen an. Der Junge verletzte sich am Unterschenkel und wurde von seinem Vater ins Kantonsspital gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitag im Kreisel Ringstrasse-Wiesentalstrasse. Um 11 Uhr erkannte ein Autofahrer zu spät, dass sich bereits ein anderes Fahrzeug im Kreisel befand. Bei der Kollision entstand erheblicher Sachschaden.