E-Biker stürzt und landet leicht verletzt im Rhein

Ein 51-jährige E-Biker war am Samstagmorgen unterwegs auf einem schmalen Single Trail von Chur in Richtung Untervaz. Beim Kieswerk Oldis in Haldenstein stürzte der Mann und fiel über eine steile Felsplatte in den Rhein. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, verhedderte sich die Lenkstange des Bikers an der Führungskette. Er verlor die Kontrolle, stürzte ungefähr 20 Meter in die Tiefe und wurde 100 Meter im Rhein mitgerissen. Er konnte sich jedoch auf einen Felsvorsprung retten.

Kurz darauf wurden Polizei und Rettungskräfte von einem Fischer informiert, welcher sich in der Nähe befand und den Unfall beobachtete. Die Rega rettete den Biker mit Hilfe einer Seilwinde. Er wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Wie es in der Mitteilung heisst, wurde der Biker leicht verletzt.

Das E-Bike konnte nicht mehr geborgen werden, es wurde vom Rhein mitgerissen. Im Einsatz standen ein Ambulanzfahrzeug der Rettung Chur, eine Rega-Crew aus Untervaz, sowie zwei Patrouillen der Stadtpolizei Chur. (red)