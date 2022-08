E-Biker gerät an Randstein und landet im Spital

Ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer war am Dienstagabend auf der Bahnhofstrasse in Haldenstein unterwegs. Auf Höhe des Schlossweges geriet er mit dem Vorderrad an den Randstein und stürzte auf die Fahrbahn, wie aus einer Mitteilung der Stadtpolizei hervorgeht. Die Rettung Chur habe den Fahrer mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Der Unfallhergang wird nun abgeklärt. (red)