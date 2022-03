E-Bike und Auto kollidieren im Kreisel

Eine 73-jährige Personenwagenlenkerin sei am Dienstagnachmittag um 13.15 Uhr auf der Industriestrasse gefahren, als sie im Kreisel Pulvermühle-/Industriestrasse mit einem 53-jährigen Velofahrer kollidierte. Der Mann auf dem E-Bike hätte in Richtung Rossboden weiterfahren wollen. Dies schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung. Beim Sturz hätte sich der Velofahrer Beinverletzungen zugezogen. Darauf sei er mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht worden. An beiden Fahrzeugen ist gemäss Stadtpolizei ein Sachschaden entstanden. (so)